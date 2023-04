Iveco Group: Marx, a Foggia importante investimento per nostra strategia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 apr - 'Il nuovo stabilimento Iveco Bus di Foggia rappresenta un investimento importante per noi, assolutamente in linea con la nostra strategia di mantenere e rafforzare la nostra presenza in Italia, in centri d'eccellenza come quello del nostro storico stabilimento di motori di Foggia. E' quindi con orgoglio e piacere che oggi realizziamo concretamente il ritorno della nostra produzione di autobus nel Paese. Al trasporto pubblico italiano forniremo cosi' i nostri mezzi piu' avanzati tecnologicamente e i piu' sostenibili a livello ecologico'.

Lo ha affermato l'amministratore delegato di Iveco Group, Gerrit Marx, in occasione dell'inaugurazione del nuovo stabilimento di Iveco Bus di Foggia, dedicato alla produzione di autobus a zero e basse emissioni. Secondo il piano industriale, il nuovo sito impieghera' a regime cento persone altamente specializzate, che lavoreranno su linee dotate delle tecnologie piu' avanzate di industria 4.0, e avra' una capacita' produttiva di mille veicoli all'anno, autobus ad alto contenuto tecnologico, con propulsioni a zero emissioni (elettriche a batteria e a idrogeno) e a basse emissioni (metano/biometano, a carburanti traduzionali e biofuel). Per Iveco Group - gia' presente a Foggia con il sito di Fpt Industrial dedicato alla produzione di motori industriali, che con i suoi 1.600 dipendenti e' uno dei maggiori insediamenti industriali della Puglia - si tratta di un investimento strategico di circa 40 milioni di euro, che beneficera' in parte dei fondi del Pnrr.

