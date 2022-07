Iveco Group: Fim-Cisl, prospettive positive per stabilimenti, bene impegno su Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Torino, 13 lug - 'La situazione per quanto riguarda le diverse realta' del Gruppo continua verso un'evoluzione positiva, si aprono infatti prospettive positive rispetto all'annunciato investimento sulla produzione di bus ecosostenibili nel nostro Paese da parte di Iveco. Questo ci permettera' di mettere in sicurezza anche lo stabilimento di Foggia, oltre che creare buone prospettive per gli altri stabilimenti italiani del Gruppo a partire da quelli torinesi e quelli legati alla filiera della componentistica dell'indotto'. Cosi' il segretario generale Fim-Cisl, Roberto Benaglia, e il segretario nazionale Fim-Cisl Ferdinando Uliano commentando a margine dell'evento "Beyond" organizzato a Torino da Iveco Group. 'Nella giornata di oggi abbiamo apprezzato il forte impegno che l'amministratore delegato, Gerrit Marx, ha messo sul nostro Paese con investimenti e rafforzando ulteriormente la presenza e l'impegno di Iveco Group in Italia, soprattutto sul fronte della mobilita' sostenibile e sullo sviluppo tecnologico del settore', hanno continuato, sottolineando che 'per questo riteniamo importante il sostegno manifestato oggi dalle istituzioni: Comune di Torino e Regione Piemonte ma anche del Governo con il ministro Giorgetti, che hanno ribadito l'impegno a sostenere con ulteriori risorse gli investimenti da mettere in campo per la mobilita' sostenibile che il Gruppo sta facendo nel nostro Paese per accompagnare la transizione del settore'. Per la Fim-Cisl, hanno concluso, 'resta importante continuare a mantenere alta l'attenzione su questo importante settore della nostra industria e continuare ad investire per accompagnare la transizione ecologica e digitale rendendola sostenibile sul piano sociale salvaguardando i livelli occupazionali e creare le condizioni per nuova occupazione di qualita' nel futuro del settore'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 13-07-22 14:51:53 (0362) 5 NNNN