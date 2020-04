Itway: vince appalto governo Peru' da 1,3 mln $ su big data e archivi digitali

Tramite societa' controllata 4Science (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 apr - Itway si e' aggiudicata, tramite la sua controllata 4Science, 'una importante gara governativa indetta in Peru' dal Concytec (Consorzio nazionale della Scienza e tecnologia) e finanziata dalla Banca Mondiale nell'ambito dei suoi programmi di aiuto e sostegno ai Paesi in via di sviluppo'. Questo progetto, spiega una nota, aiutera' il Peru' ad 'aumentare il suo livello di produttivita', che e' fondamentale per proseguire lungo il percorso della crescita sostenibile e per ridurre la poverta' e la disuguaglianza'. Il progetto, del valore di oltre 1,3 milioni di dollari, ha come obiettivo l'implementazione di una piattaforma nazionale per la gestione della knowledge base di Concytec che consente di offrire servizi specializzati di analisi, progettazione, costruzione, e gestione del patrimonio scientifico e di ricerca del Sinacyt, il Sistema nazionale della Scienza, tecnologia ed innovazione del Peru'. Si tratta di un 'progetto ambizioso e di grande respiro in ambito Big Data, che ha come obiettivo generale quello di ottimizzare rendendo piu' semplice e veloce la fruizione e la gestione delle informazioni culturali, promuovendo cosi' la diffusione sistematica ed organizzata delle conoscenze accademiche, tecnico-industriali, delle capacita' e conoscenze degli operatori culturali e scientifici dell'intero Peru''. Il progetto, della durata di circa 18 mesi, sara' basato su tecnologia open source ed 'utilizzera' la piattaforma tecnologica DSpace, di cui 4Science e' il piu' importante Service Provider certificato a livello mondiale'.

