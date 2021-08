Itelyum: fondo Stirling Square rafforza investimento e rifinanza debito

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 ago - Il fondo inglese Stirling Square Capital Partners rafforza il suo investimento e rifinanzia il debito per Itelyum, azienda specializzata nel riciclaggio di rifiuti complessi, in partnership con il private equity tedesco Deutsche Beteiligungs AG (Dbag). E' quanto afferma un comunicato, sottolineando che Stirling Square Capital Partners Fourth Fund acquisisce la maggioranza dell'attuale investimento in Itelyum, detenuto con il Stirling Square Capital Partners Third Fund, mentre DBAG Fund VII entra con una quota di minoranza. Partecipano al buyout anche gli attuali manager della societa'. L'operazione e' stata seguita dall'advisor Rothschild & Co. Fondata nel 1963, Itelyum e' uno dei principali attori europei dell'economia circolare, specializzato nel riciclaggio di rifiuti liquidi pericolosi.

Itelyum gestisce 25 stabilimenti, impiega oltre 800 persone ed e' leader tecnologico e di mercato nella maggior parte delle nicchie in cui opera: rigenerazione degli oli usati, purificazione dei solventi e gestione e riciclaggio dei rifiuti industriali. Con il suo approccio one-stop-shop e processi e procedure consolidati, la Societa' si rivolge alle aziende che devono rispettare normative sui rifiuti sempre piu' severe e raggiungere tassi di riciclo piu' elevati.

Sotto la guida di Stirling Square, Itelyum si e' evoluta da azienda locale a conduzione familiare a leader europeo gestito professionalmente con piu' linee di prodotti attraverso flussi diversificati di rifiuti pericolosi.

L'operazione dovrebbe concludersi in ottobre.

