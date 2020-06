Itavia: Ustica, 330mln risarcimenti a eredi e societa', forse tornera' a volare

Dopo 40 anni. Ok Tar a ricorso soci su pagamento ministeri (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 giu - Quaranta anni di prime pagine, di verita' dette e non dette, di ipotesi e sentenze. Ma anche di risarcimenti. Quelli che via via stanno ricevendo i familiari delle vittime e i 330 milioni di maxi-risarcimento che il ministero dei Trasporti e della Difesa dovranno versare a Itavia e agli eredi dei proprietari e che potrebbero portare la compagnia a realizzare il sogno di volare di nuovo. Sono i tanti aspetti della strage di Ustica a 40 anni da quel 27 giugno del 1980 quando il Dc9 dell'Itavia, esplose sull'isola siciliana. Ottantuno le vittime tra i 77 passeggeri e i 4 membri di equipaggio. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime di Ustica spiega a Radiocor che, "dopo tanti anni, i risarcimenti stanno arrivando, i ministeri stanno pagando i familiari delle vittime". Bonfietti non ama parlare dei risarcimenti ma, piuttosto, dell'aver portato avanti "una grande e lunga battaglia allo scopo di raccontare le grandi menzogne da parte di uomini dell'apparato dello Stato che avevano distrutto quanto serviva per la ricostruzione della verita''. Poi c'e' il capitolo societario. Ad aprile la Corte di Appello di Roma, su richiesta della Corte di Cassazione, ha modificato la cifra del risarcimento che il ministero dei Trasporti ed il ministero della Difesa dovranno corrispondere alla societa' e ai proprietari di Itavia, in amministrazione straordinaria e in liquidazione, quantificandolo in 330 milioni di euro. Nel 2018 la cifra era stata fissata in 265 milioni per la perdita del veivolo ma i soci, Luisa Davanzali, figlia del proprietario Aldo Davanzali ormai scomparso, e la Finnat Fiduciaria che hanno in mano il 69% (rispettivamente 52% e 17%) della societa' hanno proseguito la loro battaglia chiedendo anche il risarcimento del danno aggiuntivo subito dalla compagnia per lo stop dei voli, il 10 dicembre del 1980, e la revoca delle concessioni successive alla tragedia di Ustica. Il Tar del Lazio, secondo una sentenza pubblicata a fine maggio e consultata da Radiocor, ha accolto anche il ricorso dei commissari e dei soci sul mancato versamento, intimando allo Stato il pagamento dell'indennizzo. Fondi che, quando arriveranno, come ha spiegato l'erede Davanzali, andranno nella procedura di liquidazione del passivo, cioe' dei vari creditori, e quel che rimane ai soci. "Mi sono ripromessa, se i soldi me lo permetteranno, di comperare un aereo passeggeri che intitolero' alla memoria di mio padre Aldo Davanzali' ha detto in una intervista. Mentre il presidente dell'associazione dei mille dipendenti, 'Noi dell'Itavia', Antonio Bovolato ha spiegato: "Grazie alla sentenza della Corte di cassazione l'intenzione con le sorelle Davanzali, Luisa e Tiziana, e' riportare l'Itavia a volare, vedere solcare i cieli da un aereo con il logo rosso dell'Itavia: questo e' il nostro sogno".

Ale

