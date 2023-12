Italo: nuovo orario, 62 stazioni collegate e integrazione ferro-gomma

"Obiettivo 25 milioni di viaggiatori nel 2023" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 dic - Presentato oggi alla stampa il nuovo orario dei trasporti 2023-2024 di Italo che, grazie all'integrazione con Itabus (da maggio 100% Italo), offre una crescita dei collegamenti e dell'integrazione ferro-gomma. "Grazie all'ingresso nel network di Pavia, Voghera e Tortona", comunica Italo in una nota, le stazioni collegate salgono a 62 per un totale di 54 localita' collegate. Grazie all'integrazione ferro-gomma, agli attuali 118 servizi giornalieri si aggiungono 56 collegamenti intermodali treno piu' bus. L'integrazione consente di ampliare anche le regioni collegate, aggiungendo Basilicata, Marche e Abruzzo e "andando ad intercettare una forte domanda di trasporto ancora inespressa". Viene implementata la frequenza anche in Puglia, Calabria e Sicilia. Sono stati inoltre attivati "10 servizi al giorno per raggiungere Cortina d'Ampezzo, Aosta, Courmayeur ed altre localita' sciistiche". La nota indica l'obiettivo di chiudere il 2023 con 25 milioni di viaggiatori. "Vogliamo rendere Italo un integratore di servizi - ha detto l'amministratore delegato Giambattista La Rocca - in grado di offrire al cliente soluzioni che arricchiscono e facilitano l'esperienza di viaggio. Per questo stiamo investendo nella creazione di una piattaforma integrata e stiamo sviluppando i nostri canali digitali con funzionalita' che riescono ad integrare diversi mezzi e servizi per un'esperienza sempre piu' completa ed efficiente".

