Italia: Moody's, rischi calo debito se crescita frena o tassi salgono velocemente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 giu - "Un aumento dei tassi di interesse piu' rapido del previsto o una crescita piu' debole del previsto potrebbero far deragliare la riduzione del debito,soprattutto perche' prevediamo che Italia e Spagna continueranno a registrare disavanzi primari per un po'". Lo afferma Moody's in una report sull'impatto delle decisioni di politica monetaria annunciate ieri dalla Bce sui conti pubblici e debito pubblico di Italia, Spagna e Portogallo. "Sebbene l'Italia registri ampi avanzi primari, il suo debole potenziale di crescita ha annullato l'impatto positivo che cio' potrebbe avere sulla dinamica del debito post-pandemia", aggiunge Moody's che segnala anche la vulnerabilita' dell'Italia rispetto alle conseguenze di uno shock energetico legato all'interruzione delle importazioni di gas russo. "Costi per interessi piu' elevati limiterebbero la capacita' dei governi di continuare a fornire sostegno fiscale all'economia senza comportare un ulteriore aumento dei loro oneri di debito", conclude Moody's.

