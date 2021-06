Italgas Reti: il cda nomina Nunzio Ferrulli nuovo presidente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 giu - Il cda di Italgas Reti, riunitosi ieri, ha nominato Nunzio Ferrulli presidente della societa'. Laureato alla facolta' di Giurisprudenza della 'Sapienza' di Roma e Master in Management alla London School of Economics, Ferrulli e' in Italgas dal novembre 2016 con la carica di Direttore Affari Istituzionali e Regolatori. All'interno del gruppo e' componente del cda di Italgas Acqua, da gennaio 2020 siede nel cda di Italgas Reti e da aprile 2021 in quello di Toscana Energia. Attualmente e' componente anche del Comitato di Presidenza di Anigas. In precedenza, ha maturato importanti esperienze professionali in Edison, Acea, Philip Morris e Grandi Stazioni. Italgas Reti e' la principale delle societa' operative del Gruppo Italgas, gestisce una rete di circa 70.000 chilometri di condotte in oltre 1.700 Comuni, con?piu' di 7,5?milioni di contatori attivi e?circa 8 miliardi di metri cubi di gas distribuiti ogni anno. Il cda di Italgas Reti, nella seduta di ieri, ha provveduto anche alla cooptazione nella carica di Consigliere di Peter Durante, Direttore Human Resources & Organisation di Italgas.

Il cda e' quindi ora composto da Nunzio Ferrulli, presidente, Pier Lorenzo Dell'Orco, ad, Francesca Carlesi, Peter Durante e Alessandra Piccinino.

