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            Italgas: Gallo, M&A? Ci guardiamo intorno, sia in Italia che in Europa

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 giu - Sul fronte M&A 'ci guardiamo attorno non solo in Italia ma anche in Europa: se qualcosa dovesse venir fuori la guarderemo'. Lo ha affermato il ceo di Italgas, Paolo Gallo, nel corso della presentazione del piano al 2032. 'Riteniamo che in futuro ci sara' qualche opportunita' in Europa ma vedremo come, dove, quando e se ha senso per noi', ha aggiunto. Per quanto riguarda la politica di dividendi, Gallo ha ribadito che non ci sara' alcun cambiamento: 'il modo migliore per usare la flessibilita' e' trovare delle opportunita' di crescita che abbia valore per i nostri soci; esattamente come fatto con 2i Rete Gas'.

            Lab-.

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            (RADIOCOR) 23-06-26 12:24:43 (0378)ENE,UTY 5 NNNN

              
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            Italgas 10,35 -2,36 13.06.01 10,31 10,50 10,47


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