Italgas: Gallo, interessati a greca Depa, possiamo ripetere percorso Sardegna -2

Il Ceo: corriamo da soli, noi il partner migliore per Atene (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 giu - L'offerta sulla greca Depa "sara' fatta solo da noi, se un consorzio ci sara', ci sara' dopo la gara se saremo gli aggiudicatari", ha precisato il Ceo Paolo Gallo. "Se guardiamo il panorama dei nostri concorrenti noi siamo per il Governo greco il partner migliore. - ha aggiunto - A differenza di tutti gli altri non siamo investitori speculativi, saremo nel Paese per anni e sappiamo fare questo mestiere in modo digitale. Abbiamo il bagaglio di strumenti necessari per sviluppare il newtowrk di cui hanno bisogno". "Mi piacerebbe che non contasse solo il prezzo per l'aggiudicazione della gara - ha concluso - Il futuro della Grecia puo' cambiare se Atene trovera' un partner che li accompagnera' nel processo di transizione energetica".

