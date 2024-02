Italgas: da acquisizione Depa Infrastructure realizzati 800 km reti in Grecia

25 nuovi territori serviti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Atene, 14 feb - A un anno e mezzo dall'acquisizione di Depa Infrastructure, avvenuta il primo settembre 2022, il gruppo Italgas ha gia' raggiunto alcune delle milestone previste al momento del closing e fissate nel Piano Strategico al 2029. Nello specifico, dall'acquisizione della societa' greca sono stati realizzati circa 800 chilometri di nuove condotte che hanno portato il servizio in aree prima non raggiunte dal gas naturale, consentendo di metanizzare 25 nuove citta'. Nel solo 2023 sono stati posati 600 chilometri di reti 'native digitali' (+25,5% vs 2022 e +78% vs 2021) con oltre 23.000 nuove connessioni alla rete tra utenze residenziali, commerciali e industriali. Un'attenzione particolare e' stata rivolta anche al repurposing del network esistente e alla trasformazione digitale di asset e processi, compresa l'installazione di oltre 32.000 smart meter. A partire dal 2025, peraltro, anche in Grecia iniziera' l'installazione di Nimbus, lo smart meter 'H2 ready' di ultima generazione dotato di numerose funzionalita', sviluppato in house dal gruppo Italgas. Tra i principali progetti infrastrutturali realizzati in questi mesi, peraltro destinati anche a promuovere lo sviluppo sostenibile di aree del Paese con importanti vocazioni turistiche, si segnalano l'entrata in esercizio della nuova rete cittadina di Kavala, la trasformazione da prodotti derivati dal petrolio al gas naturale di network della Tessaglia e dell'Attica e l'installazione dei primi depositi criogenici di Gnl a Florina e Kastoria, realizzati secondo il know-how sviluppato in Italia per la metanizzazione della Sardegna.

