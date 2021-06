Italcementi: investe in Italia e riattiva l'impianto di Sarche in Trentino

Previsti 5 milioni di investimenti e 30 posti di lavoro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 giu - Italcementi torna a investire in Italia, riattivando la linea di cottura dell'impianto di Sarche di Madruzzo, in provincia di Trento.

Lo stabilimento, che dal 2015 opera come centro di macinazione, grazie a un investimento di quasi 5 milioni di euro riprendera' da gennaio 2022 la produzione a ciclo completo di cemento, incrementando l'attuale capacita' produttiva per rispondere alle opportunita' che caratterizzeranno il mercato italiano del Nord Est, riferisce una nota.

'Da parte di Italcementi e del gruppo HeidelbergCement si tratta di una scelta di grande fiducia nelle potenzialita' del mercato italiano. - commenta Agostino Rizzo, Direttore Tecnico di Italcementi - L'impianto di Sarche di Madruzzo avra' una potenzialita' produttiva di circa 250 mila tonnellate di cemento all'anno, mettendo a disposizione dei nostri clienti dell'area del Nord-Est un prodotto di qualita', realizzato da maestranze locali con materie prime del territorio'.

I lavori per la riattivazione della linea di cottura dureranno fino a fine anno. Nel frattempo, sara' avviata una campagna di assunzioni per completare l'organico al livello necessario per un impianto a ciclo completo. 'Apriremo in autunno le selezioni per un totale di 30 persone - spiega Giuseppe Agate, Direttore Risorse Umane di Italcementi - dando priorita' alle assunzioni di giovani del territorio. Un segno importante di vitalita' e di rinnovamento per la nostra azienda'.

In linea con la politica di sviluppo sostenibile che da anni contraddistingue Italcementi, - prosegue il comunicato - grande attenzione sara' data agli aspetti ambientali e paesaggistici. 'La cementeria e' dotata delle tecnologie necessarie a garantire performance ambientali di alto livello. A questo si aggiungera' un intervento di carattere paesaggistico per rendere l'impianto ancor piu' integrato nel panorama locale. Il rapporto con il territorio e le comunita' locali, infatti, e' per noi di grande importanza'.

com-che

(RADIOCOR) 14-06-21 12:49:31 (0327) 5 NNNN