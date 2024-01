Ita: in vendita voli continuita' territoriale con Sardegna e Friuli

Ok Enac a rotte Cagliari-Fiumicino/Linate e Trieste-Linate (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 gen - Ita Airways comunica in una nota che, a seguito delle autorizzazioni ricevute da Regione Sardegna ed Enac, ha avviato la vendita dei biglietti dei voli in continuita' territoriale tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate per la prossima stagione estiva. Ita gestira' le due rotte in esclusiva fino al 24 ottobre 2024 con i seguenti voli: rotta Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa con 7 frequenze/giorno fino a settembre e 8 frequenze/giorno a ottobre; rotta Cagliari-Milano Linate e viceversa con 5 frequenze/giorno. La compagnia comunica inoltre che da domani saranno in vendita anche i voli in continuita' territoriale fra Trieste e Milano Linate. Ita gestira' la rotta in esclusiva fino al 31 agosto 2026 ed e' stata autorizzata da Enac ad avviare la vendita dei biglietti per la stagione estiva fino al 26 ottobre 2024. Previste 2 frequenze/giorno lunedi'-venerdi' e una frequenza il sabato, con orari che garantiranno la partenza da Trieste verso Milano Linate con rientro in giornata.

