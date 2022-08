Ita: Ciocchetti (Fdi), decisione su cessione spetta a prossimo Governo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ago - "Non conosciamo le motivazioni che hanno spinto il ministero dell'Economia ad avviare un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A. per la cessione di ITA, ma ribadiamo che qualsiasi decisione sul futuro della compagnia aerea dovra' essere adottata dal nuovo esecutivo che sara' scelto dagli italiani il prossimo 25 settembre'. Cosi' in una nota Luciano Ciocchetti, esponente di Fratelli d'Italia e gia' Vice presidente della Regione Lazio, candidato alla Camera nel Collegio 6 di Roma (che comprende anche Fiumicino, ndr) commentando la nota del Mef sulla vendita della compagnia aerea.

