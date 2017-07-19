Ita Airways: pronta a entrare in nuova fase all'interno del Gruppo Lufthansa -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - Guardando al futuro - si legge ancora nella nota - Ita Airways continuera' a lavorare con l'obiettivo di offrire ai propri clienti un'esperienza sempre piu' integrata, efficiente e competitiva, facendo leva sulle opportunita' derivanti dall'appartenenza a un grande gruppo internazionale e mantenendo al centro la propria vocazione italiana, la qualita' del servizio e la valorizzazione delle proprie persone.

L'operazione conferma la solidita' del percorso intrapreso da Ita Airways e apre una nuova fase di sviluppo per la Compagnia, fondata su crescita sostenibile, rafforzamento del network, centralita' del cliente e piena valorizzazione del proprio ruolo nel sistema Paese.

'Questa nuova fase rappresenta per Ita Airways un passaggio di grande rilevanza industriale e strategica. In questi anni abbiamo costruito una Compagnia solida, riconoscibile e orientata alla qualita', grazie al contributo delle nostre persone e alla fiducia dei nostri clienti, e la decisione di Deutsche Lufthansa e' la dimostrazione del buon lavoro fatto finora - ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways - Guardiamo al futuro con ambizione e responsabilita': la completa integrazione nel Gruppo Lufthansa ci permettera' di competere con maggiore forza sui mercati internazionali, continuando a portare nel mondo il valore dell'Italia, della sua connettivita' e della sua capacita' di innovare'.

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(RADIOCOR) 12-05-26 11:13:27 (0299) 5 NNNN