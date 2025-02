Ita Airways: al via vendita voli in codeshare con compagnie Gruppo Lufthansa

Riguarda voli a partire dal prossimo 30 marzo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 feb - Ita Airways, annuncia in una nota, l'avvio della vendita dei voli in codeshare con cinque compagnie del Gruppo Lufthansa, nello specifico Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti, per viaggiare a partire dal prossimo 30 marzo. Questi accordi di codeshare, si spiega nel comunicato, "offrono ai passeggeri la possibilita' di volare con un unico biglietto verso la destinazione desiderata, effettuando il check-in presso l'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio direttamente all'arrivo, nell'aeroporto di destinazione finale". Grazie a questa importante collaborazione, i passeggeri di Ita Airways potranno godere di una maggiore scelta e flessibilita', con accesso a oltre 100 nuovi collegamenti gia' a partire dalla prossima stagione estiva.

"Dopo averlo anticipato lo scorso 3 febbraio oggi confermiamo il raggiungimento di questo significativo traguardo - ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ita Airways - gli accordi di codeshare con le compagnie del Gruppo Lufthansa rappresentano un passo fondamentale verso un importante incremento della connettivita' per i nostri passeggeri, che potranno beneficiare di collegamenti verso oltre cento nuove destinazioni. Questa collaborazione non solo migliorera' l'esperienza di viaggio dei nostri clienti, ma inaugura anche una fase di sinergie strategiche destinate a rafforzare la nostra posizione sul mercato". I clienti delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, a loro volta, potranno facilmente raggiungere le destinazioni servite dal network di Ita Airways, in particolare le mete piu' ambite del turismo italiano, come Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Avranno accesso a destinazioni nazionali (come Brindisi, Firenze, Milano Linate, Palermo, Torino, Venezia) e internazionali, tra cui Tirana, Sofia, Malta e Atene, raggiungibili attraverso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate.

