Ita Airways: accordo con Dat per collegamenti da Ancona verso Roma e Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 giu - Nuovo accordo interlinea tra Ita Airways e la compagnia danese DAT A/S che aumentera' le connessioni tra Ancona e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. La collaborazione consentira' quindi ai passeggeri in partenza dal capoluogo marchigiano di proseguire verso del destinazioni servite da Ita e allo stesso tempo la partnership "consentira' di incrementare i flussi di traffico verso Ancona e contribuira' a far scoprire le Marche".

'L'accordo con Dat si inserisce nella strategia di collaborazioni di Ita Airways, costruite con operatori affidabili e radicati nei territori, capaci di ampliare le opportunita' di viaggio per i nostri clienti e di rendere il nostro network sempre piu' accessibile - ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways - Attraverso questa intesa rafforziamo il collegamento delle Marche con i nostri aeroporti di riferimento Roma Fiumicino e Milano Linate, facilitando l'accesso alle destinazioni domestiche e internazionali della compagnia e contribuendo allo sviluppo della mobilita' e dell'attrattivita' del territorio'.

Grazie a questo accordo, prosegue la nota, i clienti potranno acquistare un unico biglietto Ita Airways per itinerari che combinano voli Dat e Ita Airways.

fon

(RADIOCOR) 23-06-26 17:15:27 (0603) 5 NNNN