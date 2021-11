IT: Project Informatica si rafforza nel cloud acquisendo Sinthera

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 nov - Project Informatica, azienda bergamasca di servizi Ict per le imprese in portafoglio al fondo HIG dal 2020, fa ancora shopping e acquisisce Sinthera, azienda specializzata nelle architetture cloud native e container based e con sede a Udine, Padova e Reggio Emilia. Si tratta, riporta una nota, della quarta operazione dall'ingresso di Hig nel capitale.

L'ingresso di Sinthera all'interno del gruppo - spiega il comunicato - consentira', da una parte, di aggiungere nuove competenze tecnologiche in segmenti in forte crescita come il cloud e, dall'altra, di rafforzare la presenza di Project Informatica sul mercato italiano, sia in zone dove il gruppo e' gia' radicato (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) che in nuove aree geografiche come il Friuli-Venezia Giulia. Gli attuali azionisti di Sinthera rimarranno coinvolti nella gestione con una quota di minoranza all'interno del gruppo.

