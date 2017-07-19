Irlanda: dopo l'appello all'unione, Trump si da' al golf nel suo resort di Doonbeg

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - Dopo la breve parentesi diplomatica a Dublino, il presidente americano, Donald Trump, ha dedicato la seconda parte della sua visita in Irlanda alla sua grande passione per il golf e alla promozione delle attivita' della sua famiglia. Il tycoon ha infatti raggiunto domenica il suo resort di golf a Doonbeg, sulla costa occidentale dell'isola, dove si sta disputando l'Open d'Irlanda. Trump dovrebbe lasciare il complesso in serata, probabilmente dopo aver consegnato il trofeo al vincitore del torneo. La visita arriva dopo le dichiarazioni di sabato sull'ipotesi di un'Irlanda unita, che Trump ha definito 'fantastica', rompendo con la tradizionale neutralita' americana su una questione particolarmente sensibile per Dublino e Londra.

A Doonbeg le misure di sicurezza sono state imponenti: strade chiuse e accessi controllati dalle forze dell'ordine. Circa 4mila agenti irlandesi e americani sono attesi nell'area, mentre circa 40mila persone potrebbero assistere all'evento golfistico. La visita ha attirato anche una trentina di manifestanti contrari alla presenza del presidente. Il viaggio ha pero' anche una marcata dimensione familiare e imprenditoriale. Trump e' in Irlanda con i figli Eric e Donald Trump Jr., che gestiscono le attivita' della famiglia da quando il padre e' tornato alla Casa Bianca. Eric segue in particolare il portafoglio di proprieta' di lusso legate al golf. Lo stesso presidente ha approfittato di una conferenza stampa per elogiare il resort di Doonbeg, definendolo 'uno dei migliori golf club del mondo', e per lodare due delle stelle irlandesi impegnate nel torneo, Shane Lowry e Rory McIlroy.

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(RADIOCOR) 13-09-26 16:00:47 (0346) 5 NNNN