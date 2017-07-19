Iren: ebitda I sem. sale a 732 mln (+1%), investimenti per 409 mln (+4%)

In 2026 stima investimenti pari a quasi un miliardo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 lug - Iren archivia il primo semestre con un ebitda di 732 milioni di euro , in crescita dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il risultato ha beneficiato della crescita organica dei business regolati e delle sinergie conseguite, che hanno controbilanciato sia la minore produzione idroelettrica sia la normalizzazione dei margini della vendita gas. L'Utile Netto di Gruppo attribuibile agli azionisti e' pari a 182 milioni di euro (-1%). Lo scostamento e' riconducibile a maggiori ammortamenti e accantonamenti al fondo svalutazione crediti.; l'ebit e' di 318,5 milioni di euro, in diminuzione del -2,4%. Gli investimenti tecnici sono pari a 409 milioni di euro (+4% ). Gli investimenti del periodo in linea con il Piano strategico hanno riguardato prevalentemente lo sviluppo delle reti idriche ed elettriche, l'estensione della rete di teleriscaldamento, gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti per il completamento di un impianto FORSU in Liguria, l'installazione degli aerotermi sull'impianto termoelettrico di Turbigo e la trasformazione digitale attraverso progetti informatici. Quasi il 95% degli investimenti si sono focalizzati nei nostri territori di riferimento. L'indebitamento finanziario netto e' pari a 4.276 milioni (+1%). Il Gruppo prevede di realizzare nel 2026 investimenti pari a quasi un miliardo di euro, in linea con il piano strategico approvato a novembre 2025, che si concentreranno nei settori 'regolati' e principalmente sulla BU Reti per incrementare la resilienza delle reti di distribuzione elettrica, oltre che sul servizio idrico integrato per la costruzione di nuovi depuratori e l'ammodernamento delle infrastrutture per una gestione piu' efficiente e una conseguente riduzione delle perdite idriche.

Per quanto riguarda il debito, l'obiettivo del Gruppo e' quello di mantenere l'attuale livello di indebitamento finanziario netto/ebitda a circa 3,1 volte.

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