Iren: accordo con egiziana EERC per recupero materie prime critiche da rifiuti elettronici

Dal Fabbro: "intesa rientra nello spirito del Piano Mattei" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 lug - Il Gruppo Iren ed Egyptian Electronics Recycling, azienda egiziana attiva nel settore del riciclo dei rifiuti elettronici, hanno firmato un protocollo d'intesa volto ad esportare in Egitto il know-how della multiutility nel recupero di metalli preziosi e materie prime critiche. L'iniziativa, spiega una nota, rappresenta un ulteriore passo avanti verso la diffusione internazionale di modelli di economia circolare.

L'Egitto infatti e' il maggiore produttore di rifiuti elettronici del continente africano, con una stima annuale di oltre 700.000 tonnellate e un notevole potenziale di crescita nel tasso di recupero. Il protocollo prevede una collaborazione tra Iren ed EERC per valutare la fattibilita' di realizzare in Egitto impianti di recupero dei metalli preziosi analoghi a quello inaugurato da Iren a Terranuova Bracciolini (Arezzo) negli scorsi mesi. "Questa collaborazione" spiega il presidente di Iren, Luca Dal Fabbrio, "rientra pienamente nello spirito del Piano Mattei e in linea con la normativa nazionale ed europea sullo sviluppo dell'approvvigionamento delle materie prime critiche, anche tramite partnerships internazionali. L'accordo raggiunto dimostra che grazie allo sviluppo di tecnologie innovative e con spirito imprenditoriale possiamo migliorare la gestione dei rifiuti elettronici e la disponibilita' di materiali strategici attraverso processi circolari innovativi soprattutto in aree del mondo dove e' piu' necessario, come nelle grandi aree metropolitane, una fra tutte Il Cairo".

