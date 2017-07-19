Ip: Sarpom avvia la produzione di idrogeno verde nella raffineria di Trecate -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - "La Hydrogen Valley di Ip nel Nord-Ovest rappresenta un passo importante nella diversificazione delle fonti energetiche ed e' un sistema end-to-end di idrogeno verde che collega la generazione di energia rinnovabile, la produzione di idrogeno elettrolitico, l'uso industriale e la distribuzione per la mobilita' stradale all'interno di un'unica infrastruttura integrata", ha dichiarato Levan Davitashvili, amministratore delegato di Ip. "Sarpom ha dato vita a questo progetto con grande dedizione, e siamo orgogliosi di vedere il compimento di questa opera in chiave di innovazione sostenibile' ha aggiunto Davitashvili.

'Il risultato raggiunto con l'inaugurazione di questo impianto e' un segnale importante per il territorio novarese e per l'idrogeno come strategico vettore energetico. E' un esempio di una spesa efficiente dei fondi del Pnrr che servono ad affermare il ruolo di questa fonte importante, pulita e rinnovabile di quello che e' il nostro mix energetico. Un esempio di futuro che vogliamo moltiplicare nel nostro Paese' ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. 'Il Governo guarda con grande attenzione alla maturazione dell'idrogeno. Abbiamo indicato orizzonti temporali di breve, medio e lungo periodo con diversi scenari fino al 2050. Tali scenari dipenderanno ovviamente da tanti fattori: la decarbonizzazione degli usi finali, l'integrazione del sistema energetico, la realizzazione di una filiera forte e competitiva. L'altra grande novita' degli scorsi mesi e' lo schema di legge delega per un quadro legislativo volto allo sviluppo dell'idrogeno. La sfida e' enorme e si incrocia con il ruolo centrale che l'Italia deve e puo' avere nelle rotte dell'idrogeno euro mediterraneo, potendo contare su un posizionamento ambizioso e con grandi competenze'.

Il cuore del progetto, spiega una nota, e' un elettrolizzatore PEM (Proton Exchange Membrane) da 4 MW alimentato da due impianti fotovoltaici situati nel raggio di 500 metri dalla raffineria e della dimensione di 11 campi di calcio, con una potenza di picco installata combinata di 6,7 MW, sufficiente a produrre circa 170 tonnellate di idrogeno verde all'anno e con una capacita' massima che supera le 600 tonnellate all'anno.

La produzione di idrogeno verde a Trecate, in primo luogo, sostituisce la produzione di idrogeno da fonte fossile (cosiddetto idrogeno grigio) contribuendo a ridurre le emissioni dirette di processo del sito. In secondo luogo, agevola lo sviluppo della mobilita' piu' sostenibile, in particolare nel segmento dei veicoli pesanti. Infatti, una parte della produzione sara' messa a disposizione di due stazioni di servizio attualmente in fase di conversione in hub di mobilita' a idrogeno: una a Casale Monferrato (AL), in Piemonte, e una ad Arluno (MI), in Lombardia.

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