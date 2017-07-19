Ion: investe 450 mln per sviluppo di un Campus R&S ed Innovazione ad Atene

Ammontare totale dell'investimento 1,5 mld entro il 2030 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 ago - Ion Group, societa' tecnologica per i servizi finanziari fondata da Andrea Pignataro, ha acquisito da Lamda Development alcune porzioni di terreno all'interno di The Ellinikon, grande progetto di riqualificazione urbana in via di sviluppo sulla costa di Atene. I lotti daranno vita a un Campus globale di R&S e Innovazione che riunira' in un'unica sede circa 2.000 professionisti provenienti da 44 Paesi. Il corrispettivo complessivo della transazione ammonta a 450 milioni di euro.

L'ammontare totale dell'investimento relativo al Campus di R&S e Innovazione e' atteso superare 1,5 miliardi di euro nel corso del suo sviluppo, con completamento previsto entro il 2030. In aggiunta, Ion Group acquistera' azioni proprie pari a una partecipazione del 2% nel capitale della societa', "a testimonianza della fiducia di Ion Group in The Ellinikon".

Questa partnership strategica da' avvio all'Ellinikon Business District, componente finale del masterplan del progetto, posizionando The Ellinikon come hub europeo per l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione. 'La scala, le infrastrutture e la visione di Ellinikon sono in linea con la nostra ambizione: fondere tecnologia, cultura e comunita' in un prototipo del futuro del lavoro e dell'istruzione-radicato in Grecia, aperto al mondo.

Immaginiamo un campus che sia in parte luogo di lavoro, in parte istruzione e in parte quartiere- trasformando Atene in un faro europeo della tecnologia e della creativita'", ha detto Pignataro, Ceo di Ion Group. Il Campus sara' sviluppato in due distinti quartieri su una superficie lorda massima edificabile complessiva di circa 250.000 mq (il 50% di questi e' costituito da lotti in diritto di superficie) e comprendera' almeno 50.000 mq di spazi direzionali e di collaborazione, un auditorium e fino a 200.000 mq di sviluppi residenziali per ospitare i professionisti di Ion.

Ars

(RADIOCOR) 28-08-25 18:56:17 (0564)IMM 5 NNNN