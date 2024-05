Inwit: infrastrutture '5G ready' in oltre 10 universita' italiane

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - Universita' digitali con strumenti innovativi che consentono di preparare in modo piu' efficace gli studenti al mondo del lavoro. Sono oltre 10, ad oggi, le universita' italiane nelle quali Inwit, principale tower operator italiano, ha realizzato le infrastrutture con tecnologia Das abilitando la connessione di rete mobile, anche in 5G, aperta a tutti gli operatori attraverso infrastrutture per la copertura dedicata multi-operatore per location indoor Das (Distributed antenna system). Le universita', spiega la nota, che hanno scelto di essere connesse sono sia private sia pubbliche, con una maggiore concentrazione territoriale nelle regioni del Centro e del Sud Italia. Per quanto riguarda il Nord, le strutture connesse si trovano in Lombardia, al Centro principalmente nel Lazio e nelle Marche, mentre al Sud le universita' attualmente piu' digitali sono soprattutto in Sicilia e in Calabria. Il sistema Das, composto da micro-antenne 5G ready collegate tra loro e dall'impatto visivo minimo e perfettamente adattabile anche in strutture di particolare pregio architettonico, costituisce una rete dedicata efficace, veloce e performante, in una logica neutral host a servizio di tutti gli operatori mobili. Il sistema Das offre una infrastruttura abilitante a supporto di studenti, docenti e tutto il personale universitario e rappresenta anche un'opportunita' per velocizzare molti processi, snellendo la burocrazia. La possibilita' di sviluppare, attraverso un segnale stabile ed efficiente, anche l'IoT (Internet of Things), aprira' anche alla didattica del futuro, facendo di questi Atenei delle strutture all'avanguardia. Tra le facolta' gia' dotate di questi sistemi di copertura dedicata si ricordano le aule e i laboratori dei dipartimenti di Ingegneria dell'Universita' Federico II nel Campus di San Giovanni a Teduccio (Napoli) e le quattro strutture didattiche della Luiss Guido Carli di Roma.

