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            Invitalia: a FiberCop 712 milioni di euro dal Fondo per la Connettivita' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 lug - I 477mila numeri civici sono distribuiti in 7 lotti geografici: Toscana Nord (78.858), Toscana Sud (52.713), Friuli-Venezia Giulia-Trento/Bolzano-Veneto (71.069), Emilia-Romagna-Marche-Umbria (72.033), Abruzzo-Lazio-Molise-Sardegna (53.526), Piemonte- Valle d'Aosta-Liguria-Lombardia (57.401), Basilicata-Campania-Puglia-Calabria- Sicilia (91.921).

            com-vec.

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            (RADIOCOR) 03-07-26 11:24:07 (0282)INF 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
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