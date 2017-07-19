Invesco: la riaccelerazione globale rafforza il potenziale degli emergenti - PAROLA AL MERCATO

di Benjamin Jones* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - Se la nostra previsione di un indebolimento del dollaro USA nel corso dell'anno si rivelasse corretta, ci aspettiamo una buona performance dei mercati azionari e dei mercati non statunitensi, in particolare dei mercati emergenti. A nostro avviso, gli asset dei mercati emergenti dovrebbero beneficiare della riaccelerazione dell'economia globale.

Alcuni potrebbero trarre vantaggio dall'aumento dei prezzi delle materie prime, altri dall'esposizione al tema dell'IA.

Inoltre, molti mercati emergenti continuano a offrire valutazioni interessanti.

Nel nostro Outlook 2026 avevamo previsto che gli asset dei mercati emergenti avrebbero continuato a sovraperformare.

Questa opinione si basava su tre elementi: -l'aspettativa di un'accelerazione dell'economia globale, -la previsione che l'allentamento monetario della Fed avrebbe indebolito il dollaro USA -la convinzione che gli asset dei mercati emergenti presentassero valutazioni relativamente interessanti.

La chiusura dello Stretto di Hormuz ha reso il quadro piu' complesso. L'impennata dei prezzi dell'energia favorisce i Paesi emergenti esportatori di energia, ma puo' rappresentare un problema per gli importatori, in particolare per molti Paesi asiatici. Inoltre, la Fed, insieme ad altre banche centrali, ha sospeso il percorso di allentamento monetario e il dollaro si e' leggermente rafforzato. Questo scenario, unito ai timori sulla crescita globale, avrebbe potuto compromettere la performance degli asset dei mercati emergenti.

Tuttavia, l'eventuale impatto negativo sembra essere stato di breve durata. Il grafico mostra che, da inizio anno, le azioni dei mercati emergenti hanno continuato a sovraperformare rispetto a quelle dei mercati sviluppati. Ci aspettiamo inoltre che la Fed riprenda a ridurre i tassi nella seconda meta' dell'anno.

*Global Head of Research di Invesco.

Red-

(RADIOCOR) 19-07-26 12:52:06 (0232) 5 NNNN