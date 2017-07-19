Invesco: la riaccelerazione globale rafforza il potenziale degli emergenti - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - loro posizioni fiscali sono spesso migliori rispetto a quelle di alcuni mercati sviluppati, le rispettive banche centrali dispongono di maggiore margine per tagliare i tassi e le pressioni inflazionistiche sono meno intense.

Alcuni mercati emergenti hanno inoltre beneficiato del tema dell'IA. Corea del Sud e Taiwan, ad esempio, stanno registrando dati eccezionalmente positivi. La crescita del PIL in entrambi i Paesi sta accelerando ben oltre le attese, non solo grazie alla ripresa delle esportazioni, ma anche per il miglioramento della componente dei consumi interni. Le stime di consenso indicano per l'MSCI Korea una crescita degli utili per azione nel 2026 superiore al 200%.

Quando lo Stretto di Hormuz riaprira', ci aspettiamo un calo dei prezzi dell'energia. Questo potrebbe penalizzare gli esportatori di energia, ma dovrebbe favorire il resto del mondo. Per questo motivo, riteniamo che l'eventuale interruzione della crescita globale sara' temporanea e che l'economia possa riaccelerare nella seconda meta' del 2026.

Che si tratti di azioni, obbligazioni o valute, manteniamo un'opinione positiva sugli asset dei mercati emergenti.

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(RADIOCOR) 19-07-26 12:52:46 (0234) 5 NNNN