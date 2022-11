Intred: "bene rinuncia a ricorso su bando da 19,3 mln, a breve primi allacci"

L'ad Peli: "problemi di carenza apparati e manodopera" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 nov - "Partiranno la prossima settimana i primi allacci delle scuole dopo la rinuncia di Vodafone Italia" al ricorso contro l'aggiudicazione del lotto due del bando di gara per i servizi di connettivita' Internet in Lombardia da 19,3 milioni. Lo dichiara Daniele Peli, a.d. di Intred, societa' di telecomunicazioni, quotata in Borsa, che si era aggiudicata la gara nell'ambito del Pnrr. Il ricorso chiedeva l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione emesso da Infratel Italia l'8 giugno scorso. Il 6 dicembre prossimo il Tar del Lazio prendera' atto della rinuncia. "Si tratta - ricorda Peli - di 1.200 scuole da collegare entro la meta' del 2026. Per il bando uno, che non era stato emesso in ambito Pnrr, siamo abbondantemente oltre i 2100 istituti attivi e abbiamo un target entro aprile del 2024 di 4.000 scuole". In generale Intred si dice fiduciosa di rispettare i tempi, anche "in un momento di grossa difficolta' del mercato a mettere a terra i progetti. C'e' il problema dello shortage sugli apparati, sui chip, ma si parla poco delle problematiche legate alla manodopera specializzata.

Ci sono aziende, anche di primaria importanza, che hanno difficolta' a portare al loro interno diverse centinaia di tecnici".

