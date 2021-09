Intred: +9% ricavi I sem a 18,9 mln, vede 2021 in accelerazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 set - Intred ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi per 18,9 milioni, ebitda a 7,8 milioni, l'ebit a 5,3 milioni e utile netto a 3,8 milioni. I risultati non sono confrontabili con quelli del primo semestre 2020 a causa della fusione con Qcom. A valori comparabili, spiega una nota, i ricavi sono aumentati del 9%. A fine giugno la posizione finanziaria netta e' positiva per 1,2 milioni. Nel corso del semestre la societa' ha realizzato investimenti per 6,5 milioni, concentrati nello sviluppo della rete, passata a oltre 4.200 chilometri. Quanto alle prospettive per i prossimi mesi, Intred sottolinea che 'le previsioni di crescita per il prosieguo dell'esercizio sono ampiamente positive'. 'Anche nel secondo semestre del 2021 l'incremento dei ricavi sara' supportato dalle vendite dei servizi in banda ultra-larga e dal segmento residenziale - sottolinea il comunicato -: prosegue il processo di trasferimento di utenti da connessioni in banda larga a connessioni in fibra ottica con maggiore soddisfazione per la clientela e crescente profittabilita' per la societa''. 'Lo sviluppo aziendale sara' trainato dal programma di investimenti in corso finalizzato all'estensione della rete sull'intero territorio della Lombardia - conclude -. Confidiamo dunque che nel secondo semestre possa proseguire l'accelerazione dei risultati, soprattutto grazie agli effetti positivi del Bando Scuole, che sono stati marginali nella prima meta' dell'anno; la costante crescita del numero dei clienti e la buona visibilita' sui ricavi ricorrenti ci permette di essere confidenti sul raggiungimento di risultati ancora lusinghieri'.

