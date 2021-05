Intred: +10% fatturato primo trimestre 2021 a 9,4mln

+19% le connessioni in banda ultralarga a 4,4mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 mag - La societa' di tlc, Intred, quotata su Aim, ha chiuso il primo trimestre 2021 con un fatturato di 9,4 milioni, in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'incremento e' stato sostenuto principalmente dalle vendite di connessioni in banda ultralarga aumentate del +19% a 4,4 milioni rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Si registra, inoltre, una crescita significativa nei servizi voce e dati (+14% a 1,8 milioni), mentre sono in diminuzione il settore della banda larga (-16%), derivante da connettivita' basata cavi in rame, e le connessioni radio FWA (-3%), come risultato di una precisa scelta strategica volta ad incentivare la clientela al passaggio a connessioni in fibra ottica, tecnologia di ultima generazione e piu' performante. La crescita piu' consistente si e' registrata sui servizi con canoni ricorrenti, il core business dell'azienda, che rappresentano circa il 92% del fatturato, pari a 8,6 milioni, con un aumento del 13%. I ricavi da prodotti/servizi una tantum diminuiscono del 18% a 0,6 milioni per effetto della dismissione, avviata a partire dalla seconda meta' del 2020, di servizi gestiti in precedenza da QCOM e considerati oggi non strategici quali i siti web, il web marketing, vendita hardware, ecc. L'ad e cofondatore, Daniele Peli, ha commentato: 'La continua crescita di Intred anche nei primi mesi del 2021 conferma il trend positivo che ha intrapreso la societa'. Questi risultati sono frutto del completamento della fusione per incorporazione di Qcom e della maggiore richiesta di connettivita'. Confidiamo che l'aggiudicazione del Bando di gara Infratel, che permettera' di portare connettivita' internet a banda ultralarga in tutte le sedi scolastiche della Lombardia, sia un punto di svolta verso un'ulteriore crescita di Intred a livello di copertura del territorio'. Il numero degli utenti con linee dati a fine marzo 2021 era di circa 42.600, con una crescita del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

