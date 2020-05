Intesa-Ubi: Antitrust dettaglia aree a rischio concentrazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mag - Nel bollettino Antitrust si esaminano tutti i settori di attivita' di Intesa Sanpaolo e Ubi Banca e si indicano quali sono a rischio concentrazione e quali no. In particolare, per quanto riguarda l'attivita' bancaria tradizionale, nel mercato della raccolta bancaria, si potrebbero creare casi di restrizione della concorrenza in alcune province, in quanto "la quota post-merger sara' compresa tra il 35% e il 40% nelle province di Napoli, Caserta, Vibo Valentia, Brescia, Brindisi, Arezzo, Pesaro e Urbino, Imperia, Catanzaro, Padova e Monza-Brianza; superera' il 40% nelle province di Ancona, Rieti, Reggio Calabria, Cosenza, Prato, Novara e Chieti, con punte superiori al 50% nelle province di Varese, Pavia, Verbano-Cusio-Ossola, Macerata e Bergamo". Per quanto riguarda il mercato degli impieghi, anche qui c'e' il rischio concentrazione in quanto le quote congiunte di Intesa Sanpaolo e Ubi Banca, "sia nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici che in quello alle famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni, risultano significative in numerose province, con valori talvolta superiori al 40-50% e con punte superiori anche al 60%". Verranno fatti, invece, solamente degli "approfondimenti" per gli impieghi nel mercato degli enti pubblici e delle imprese medio grandi, in quanto si calcola che, in riferimento a queste ultime, "Intesa Sanpaolo verra' a detenere una quota post-merger significativa in diverse Regioni, posizionandosi tra il 35% e il 40% in Calabria, Sardegna, Umbria e nelle Marche, e oltre il 50% in Piemonte". Sotto esame anche il risparmio amministrato nelle stesse aree oggetto di valutazione nell'ambito del mercato della raccolta. Saranno effettuati controlli anche sul risparmio gestito e sulla gestione dei fondi comuni di investimento. Per quanto riguarda il credito al consumo, l'Antitrust ritiene che l'operazione non sia tale da avere effetti significativi sulle dinamiche concorrenziali del settore, lo stesso vale per il factoring, i servizi di pagamento e l'investment banking. In merito al leasing, l'Autorita' non vede effetti restrittivi della concorrenza. Infine, per il mercato assicurativo, verranno fatte valutazioni solo in alcune aree, dove c'e' un maggior peso sul mercato di Intesa Sanpaolo.

