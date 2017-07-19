Intesa Sp: sostiene lo sviluppo di Gcf con finanziamento di 50 milioni di euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - Intesa Sanpaolo sostiene lo sviluppo di Gcf (Generale Costruzioni Ferroviarie), societa' attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie e tra i principali operatori a livello europeo, mettendo a disposizione 50 milioni di euro per supportare i piani di crescita esterna dell'azienda e per l'ammodernamento del parco macchine. Il finanziamento e' stato erogato attraverso la Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in sinergia con la struttura Corporate Finance Mid Cap della Divisione Imi Corporate & Investment Banking, per sostenere gli investimenti dell'azienda in macchine moderne, efficienti e coerenti con gli obiettivi di transizione sostenibile. 'L'operazione consente di sostenere un piano di sviluppo che rafforza capacita' operativa e prospettive di crescita del Gruppo', ha commentato Roberto Gabrielli, direttore Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo. 'La competitivita' delle infrastrutture ferroviarie del futuro passa attraverso investimenti continui in innovazione tecnologica, sostenibilita' ambientale e crescita dimensionale. Il sostegno di Intesa Sanpaolo si inserisce pienamente in questa visione, accompagnando Gcf in un programma di investimenti che prevede l'acquisizione di mezzi e tecnologie di nuova generazione, il rafforzamento delle nostre capacita' industriali e l'espansione su nuovi mercati. E' una collaborazione che valorizza un progetto imprenditoriale orientato alla creazione di valore duraturo, alla mobilita' sostenibile e alla crescita internazionale del Gruppo', ha detto Giuseppe Brecciaroli, amministratore delegato di Generale Costruzioni Ferroviarie.

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