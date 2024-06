Intesa Sp: report distretti Triveneto, -0,1% export 2023 a 42 mld

Male FVG(-9%) e Veneto (-0,4%), bene Trentino (+6,8%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 5 giu - Nel 2023 i distretti delle tre regioni del Triveneto hanno sostanzialmente confermato i valori esportati nel 2022 (-0,1%), superando i 42 miliardi di euro a prezzi correnti.

Il Veneto ha registrato una diminuzione contenuta (-0,4% pari a -122,7 milioni di euro), a differenza del Friuli-Venezia Giulia calato del 9,0% (pari a una perdita di 290,9 milioni di euro) e del Trentino-Alto Adige che ha segnato al contrario un deciso aumento del +6,8% (pari a +365,8 milioni di euro).

Dopo un primo trimestre del 2023 di crescita diffusa, i distretti hanno poi mostrato segnali di rallentamento nel corso dell'anno, entrando in territorio negativo in Veneto e FVG gia' nel secondo trimestre, per poi chiudere l'ultimo quarto in calo (rispettivamente -4,0% e -6,7%). L'export distrettuale e' invece rimasto ininterrottamente in territorio positivo in Trentino-Alto Adige, che ha chiuso il quarto trimestre con un progresso tendenziale del 6%. Le importazioni dei distretti del Triveneto hanno accusato nell'anno un calo ancora piu' rilevante (-7,2%) consentendo all'avanzo commerciale di salire a 25,9 miliardi di euro, il valore piu' alto di sempre (+69% in piu' rispetto al saldo del 2008). Il saldo commerciale del Triveneto viene cosi' a rappresentare il 27,5% del totale dei distretti italiani (il Veneto da solo misura il 22,1%).

