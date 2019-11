Intesa Sp: plafond da 25 mln per danni maltempo in Friuli e Delta Po

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 nov - Intesa Sanpaolo ha stanziato due plafond da 20 e 5 milioni per 'rispondere nel piu' breve tempo possibile alla situazione di emergenza venutasi a creare nel litorale del Friuli Venezia Giulia e nelle zone del Delta del Po a seguito della mareggiata'. I plafond, che si aggiungono a quello da 100 milioni annunciato ieri per Venezia, sono 'a sostegno delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni a seguito dell'eccezionale maltempo'. Intesa prevede inoltre 'la possibilita' di richiedere la sospensione per 12 mesi delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese, residenti nelle zone colpite dal maltempo'.

