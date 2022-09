Intesa Sp: Cera, Fond. Monte Lombardia entra nel capitale di Acantus

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Pavia, 13 set - 'Ieri abbiamo raggiunto un accordo con Intesa Sanpaolo per cui la Fondazione Banca del Monte di Lombardia entra nel capitale di Acantus, societa' del gruppo che fa credito su pegno'. Lo ha dichiarato il presidente dell'ente lombardo, Mario Cera, nel corso dell'evento 'Fondazione Banca del Monte di Lombardia 30 anni dopo'. 'Siamo molto felici di questa iniziativa - ha aggiunto - che ci rende anche ancor piu' appagati della decisione di entrare a far parte del gruppo Intesa' in seguito all'opa su Ubi Banca. Il fatto che una banca come Intesa 'accetti di continuare a esercitare il credito su pegno e accetti che la Fondazione Banca del Monte di Lombardia entri a far parte di questa societa' ci riempie di orgoglio, ma anche di fiducia', ha concluso.

