Intesa Sp: a RealStep finanziamento da 16 mln per rigenerazione Certosa District

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 lug - RealStep, societa' di sviluppo immobiliare specializzata nella rigenerazione urbana sostenibile di siti ex industriali, ha ottenuto un finanziamento di 16 milioni di euro da parte di Intesa Sanpaolo per la rigenerazione del Certosa District a Milano. L'operazione e' parte del progetto di rilancio della zona nord-ovest della citta' dove hanno trovato recentemente sede l'head quarter Emea Whirlpool e quello di Auto1, mentre a fine 2023 sara' operativo il progetto della Co-Factory di Designtech (primo laboratorio in Italia nell'ambito della fabbricazione digitale e della prefabbricazione).

L'erogazione sara' destinata da un lato a rifinanziare la linea esistente e dall'altro allo sviluppo progettuale e la riqualificazione dei fabbricati all'interno dell'area compresa tra via Giovanni da Udine, via Perin del Vaga e via Barnaba Oriani. Il finanziamento di Intesa Sanpaolo sara' erogato in piu' tranches per accompagnare lo stato di avanzamento dei lavori all'interno del complesso, consentendo cosi' a RealStep di pianificare e realizzare degli interventi mirati che rispondano alle esigenze dei futuri tenant.

L'operazione, originata dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, e' stata strutturata dalla Direzione Corporate Finance Mid Cap della Divisione IMI Corporate & Investment Banking. 'Per Intesa Sanpaolo e' prioritario sostenere l'economia locale sia con la liquidita' necessaria per affrontare le sfide della transizione in atto, sia finanziando gli investimenti strategici, coerenti con le missioni del Pnrr ed essenziali per rimanere competitivi.

Affiancare realta' come RealStep in progetti importanti quali la rigenerazione urbana sostenibile ci permette di essere parte attiva nella creazione di valore e benessere collettivo", ha detto Pierluigi Monceri, direttore regionale Milano e Monza Brianza Intesa Sanpaolo, sottolineando che "in Lombardia ad oggi abbiamo sostenuto con 1,8 miliardi di euro gli investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi ESG e in circular economy, e grazie alla piattaforma Incent Now abbiamo accompagnato oltre 800 imprese ad aggiudicarsi i bandi del Pnrr".

Ars

(RADIOCOR) 05-07-23 14:36:35 (0410)IMM 5 NNNN