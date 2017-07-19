Intesa Sp: 10 milioni in piano 'Scelte Future' per formazione giovani

Con Compagnia di San Paolo e Fondazione Ufficio Pio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Torino, 9 lug - Fondazione Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo e Fondazione Ufficio Pio realizzano congiuntamente 'Scelte future', un programma di lungo termine che per la prima volta in Italia, integra accesso alla formazione superiore, risparmio incentivato ed educazione finanziaria in un unico dispositivo rivolto alle famiglie, anche quelle a basso reddito. Il progetto prende avvio in Piemonte con una fase sperimentale nella seconda meta' del 2026 per poi valutare l'estensione nel 2027 ad altri territori.

Attraverso piccoli versamenti mensili di un importo a scelta compreso tra i 5 e i 30 euro, effettuati sin dalla prima infanzia e lungo tutto il percorso di crescita dei figli, le famiglie piemontesi a basso reddito (ISEE inferiore a 15.000 euro) di 2.000 bambini tra 0 e 6 anni potranno costruire gradualmente un capitale dedicato alla loro formazione superiore. Con un'erogazione liberale iniziale pari a 10 milioni di euro di cui 5 milioni di euro stanziati da Fondazione Compagnia di San Paolo e 5 milioni di euro da Intesa Sanpaolo, il risparmio versato dalle famiglie a basso reddito viene raddoppiato con un contributo equivalente.

"Promuovere accesso alle opportunita' educative e di istruzione terziaria per tutti significa investire nel futuro delle persone e dei territori' commenta Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.

'Investimenti di lungo periodo sul capitale umano, sulla mobilita' sociale e sulla capacita' delle nuove generazioni di affrontare le sfide del futuro - spiega - contribuiscono sia al contrasto delle diseguaglianze, sia alla crescita e alla competitivita' del Paese'. Nel programma per il sociale di Intesa Sanpaolo, ricorda inoltre il Ceo Carlo Messina, 'uno dei filoni chiave e' il contrasto alla poverta' educativa dei giovani. Con 'Scelte future' vogliamo rivolgerci alle comunita' piemontesi per un progetto di lungo termine che portera' i bambini e le bambine di oggi ad essere adulti formati, padroni del loro presente, in grado di costruire una vita famigliare e professionale soddisfacente e contribuire cosi' al progresso del Paese'.

Bla-

(RADIOCOR) 09-07-26 11:26:47 (0247) 5 NNNN