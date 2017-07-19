Intesa Sanpaolo: nuova Elite Lounge per Pmi del Centro-Est Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ott - La divisione International Banks di Intesa Sanpaolo lancia la prima Elite Lounge dedicata alle Pmi clienti delle banche estere del gruppo in collaborazione con Elite, 'l'ecosistema di Euronext che aiuta le imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici'. La nuova Elite Lounge, spiega una nota, 'accompagnera' un selezionato gruppo di ambiziose aziende del Centro-Est Europa in percorsi di crescita e alta formazione realizzati con Elite, con l'obiettivo di consolidare il loro sviluppo e l'accesso a nuove competenze, promuovendo sostenibilita', internazionalizzazione, modelli di leadership e strategia aziendale'. 'Dopo il successo del lancio dei primi minibond nel Centro-Est Europa, l'avvio della prima Elite Lounge della divisione International Banks di Intesa Sanpaolo e' un'ulteriore opportunita' che offriamo alle imprese clienti delle nostre banche all'estero per ampliare il business, i canali di finanziamento e la rete di relazioni con il mondo imprenditoriale italiano ed europeo - ha commentato Paola Papanicolaou, chief della divisione International Banks -. La nuova Elite Lounge e quelle che seguiranno rappresentano un importante valore aggiunto nella nostra offerta di prodotti e servizi e contribuiscono a confermare il nostro posizionamento in mercati sempre piu' evoluti'.

