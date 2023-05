Intesa Sanpaolo: accordo ricessione 27 mln crediti fiscali Quelloqiusto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 24 mag - Intesa Sanpaolo e Quellogiusto Sr. hanno siglato un accordo per la ricessione dei crediti fiscali legati ai Bonus Edilizi e al Superbonus per un valore fiscale pari a 27 milioni di euro.

Grazie al modello sviluppato in collaborazione con Deloitte il gruppo ha acquistato ad oggi oltre 18 miliardi di crediti fiscali, coprendo quasi il 50% del mercato degli acquisti degli intermediari finanziari. Prima banca a mettere a punto il modello delle ricessioni, utilizzato con continuita', in pochi mesi Intesa Sanpaolo ha sottoscritto contratti di ricessione per un controvalore di 7,7 miliardi, liberando capacita' fiscale immediatamente messa a disposizione.

'Grazie all'importante accordo con Quellogiusto diamo continuita' al meccanismo di ricessione dei crediti fiscali per il Superbonus e altri bonus edilizi, un'operazione importante per ampliare la nostra capacita' fiscale e contribuire al sostegno delle aziende e delle famiglie del territorio - dichiara Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo -. Il nostro Gruppo ha sempre operato con il massimo rigore e, grazie alla collaborazione con Deloitte, garantiamo ai clienti e alla banca un elevato grado di controllo e un portafoglio crediti di qualita'".

