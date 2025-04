Intesa Sanpaolo: accordo con Confcommercio Lazio su 310 mln di nuovo credito

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - Il presidente di Confcommercio Lazio, Giovanni Acampora, e il direttore Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, Roberto Gabrielli, hanno siglato un accordo che mette a disposizione delle aziende regionali associate 310 milioni di nuovo credito per finanziamenti a favore della competitivita' e delle transizioni e prevede commissioni agevolate per l'intero 2025 sui pagamenti Pos per accrescerne la competitivita' e favorire la nascita di nuove attivita' commerciali. E' quanto si legge in una nota congiunta, nella quale si specifica che questa collaborazione si inquadra nel piu' ampio accordo nazionale per accompagnare insieme a Confcommercio le piccole e microimprese del settore in programmi di crescita e di rafforzamento. In particolare, l'accordo si caratterizza per l'azzeramento delle commissioni sui micropagamenti Pos e viene inoltre agevolato l'accesso al credito delle imprese di minori dimensioni grazie a soluzioni completamente digitali: i finanziamenti a breve termine saranno direttamente accessibili dal canale internet dedicato.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 10-04-25 12:05:41 (0292) 5 NNNN