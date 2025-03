Intesa: per Messina compenso 6,4 mln in 2024, cda approva aumento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - Intesa Sanpaolo, ricorda ancora l'istituto, negli ultimi dieci anni e' 'la prima banca in Europa per total shareholder return, ovvero crescita del valore dell'azione e distribuzione di dividendi: registra infatti un +272% dal primo gennaio 2014'.

Nello stesso periodo 'ha distribuito ai propri azionisti dividendi per 34 miliardi considerando il saldo, a valere sul bilancio 2024, che verra' riconosciuto il prossimo 21 maggio', mentre in Borsa 'ha registrato una crescita del 174%, con un aumento della capitalizzazione di 58 miliardi'. Nel confronto con le altre principali banche dell'Eurozona, poi, 'dal 2014 e' passata dalla nona alla terza posizione per capitalizzazione, raggiungendo gli 88 miliardi di valore (valore di chiusura al 27 marzo 2025)'. Nel solo 2024, d'altra parte, 'le risorse destinate ai dipendenti sono state pari a 7,2 miliardi' e 'negli ultimi dieci anni a 66 miliardi'. Il settore pubblico 'ha incassato imposte, dirette e indirette, provenienti dal gruppo per 5,3 miliardi nel 2024, negli ultimi dieci anni per oltre 33 miliardi'. Intesa, prosegue la banca, 'svolge un ruolo di grande rilievo e di continuo sostegno alla crescita dell'economia reale: nel 2024 ha erogato nuovo credito a medio lungo termine a famiglie e imprese in Italia per oltre 43 miliardi e, negli ultimi dieci anni, per circa 550 miliardi; sempre negli ultimi dieci anni, sono state riportate in bonis circa 144mila aziende italiane, preservando cosi' circa 720mila posti di lavoro'. Negli anni, infine, Intesa Sanpaolo 'ha dato vita a un capillare programma a supporto delle persone in condizione di difficolta' e per l'inclusione economica, sociale, educativa nei territori in cui la banca opera: l'impegno messo a disposizione in un arco di anni che va dal 2018 al 2027 e' pari a 2,5 miliardi'.

