Intesa: Messina, valorizzare identita' Mps e marchio Mediobanca -2

13.100 assunzioni previste entro il 2029 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 set - Intesa Sanpaolo, nota ancora Messina, 'affronta questa operazione da una posizione di grande forza. Siamo tra le banche piu' profittevoli in Europa e abbiamo dimostrato nel tempo di saper raggiungere gli obiettivi annunciati, mantenere una patrimonializzazione elevata e distribuire valore agli azionisti in misura significativa'.

L'integrazione con Mps e' ora 'l'acceleratore di una strategia di crescita che sta gia' producendo risultati importanti'. Messina spiega che 'il gruppo che intendiamo costruire sara' tra i principali protagonisti del panorama bancario europeo: al 2029 ci attendiamo di avere oltre 27 milioni di clienti, circa 2mila miliardi di euro di attivita' finanziarie della clientela e un utile netto superiore a 16 miliardi. Per il periodo 2025-2029 prevediamo circa 61 miliardi di euro di distribuzioni agli azionisti, mantenendo una patrimonializzazione molto solida'. Ma 'la rilevanza dell'operazione va ben oltre la dimensione finanziaria. Uno dei compiti fondamentali di una banca e' tutelare e valorizzare il risparmio, mettendolo al servizio della crescita. La solidita' di Intesa Sanpaolo e la nostra capacita' di investire in innovazione e tecnologia ci consentono di farlo con particolare efficacia, restando vicini ai territori e alle comunita' in cui operiamo'.

'Mettere il risparmio al servizio della crescita - prosegue - significa aumentare la capacita' di erogare credito, sostenere famiglie e imprese, accompagnare lo sviluppo delle Pmi e delle aziende italiane e rafforzare l'economia reale e i territori. Nel primo semestre dell'anno Intesa Sanpaolo ha erogato oltre 44 miliardi a famiglie e imprese, confermando il proprio ruolo di riferimento nel sostegno all'economia reale: l'ulteriore forza derivante dall'operazione ci consentira' di fare ancora di piu''.

'Questa capacita' di creare valore - conclude - e' al centro del progetto che proponiamo agli azionisti, alle persone e ai clienti di Monte dei Paschi di Siena. Agli azionisti Mps offriamo l'opportunita' di partecipare alla crescita di uno dei principali gruppi bancari europei e alla sua capacita' di creare e distribuire valore. Ai clienti Mps potremo mettere a disposizione la tecnologia, i prodotti, le competenze specialistiche e la dimensione internazionale di Intesa Sanpaolo, mantenendo la vicinanza ai territori che caratterizza entrambe le banche'. Messina, infine, ricorda le 13.100 nuove assunzioni previste entro il 2029 'a sostegno della crescita, del ricambio generazionale e di nuove opportunita' professionali'.

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(RADIOCOR) 10-09-26 13:51:17 (0336) 5 NNNN