Intesa: lancia Confirming internazionale per sostegno filiere all'estero

Operativita' parte con l'Ungheria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mag - Intesa Sanpaolo lancia la nuova piattaforma digitale di Confirming internazionale nell'ambito del programma Sviluppo Filiere. Si tratta, spiega una nota, di una 'soluzione innovativa e digitale di finanza di filiera che da oggi consente alle imprese sia italiane che estere di raggiungere i propri partner commerciali in tutto il mondo'. Il primo paese in cui la piattaforma sara' resa operativa e' l'Ungheria, 'che intrattiene scambi commerciali con l'Italia per 10 miliardi ogni anno'. Il Confirming, spiega una nota, 'consente ai fornitori dei capo-filiera di ottenere liquidita' immediata, smobilizzando direttamente online i propri crediti e offrendo la possibilita' per i capofiliera di allungare i termini di pagamento con il credito di fornitura, generando un vantaggio di liquidita' complessivo per la filiera stessa'. 'Le imprese esprimono un bisogno chiaro: semplificare la gestione dei rapporti con la banca attraverso soluzioni digitali, semplici e a basso impatto operativo - ha commentato Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo -. Soluzioni evolute di supply chain finance come il Confirming rispondono esattamente a questo bisogno. La collaborazione con la nostra Divisione internazionale - ha aggiunto - e' un ulteriore rafforzamento di questa strategia e ci consente di esprimere al meglio la nostra forte vocazione sull'estero, raggiungendo in particolare le filiere italiane e ungheresi e offrendo un credito dedicato e supporto specialistico all'impresa'.

Com-Ppa-

(RADIOCOR) 18-05-21 14:12:46 (0401) 5 NNNN