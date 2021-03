Intesa: lancia Academy per imprese in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mar - Intesa Sanpaolo Formazione, la societa' di formazione di Intesa Sanpaolo, avvia in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta l'Academy per le imprese, programma nato per 'offrire corsi di alta formazione per l'aggiornamento delle competenze richieste da modelli organizzativi ed economici innovativi'.

La prima iniziativa, spiega una nota, e' 'il corso di alta formazione Executive Master in Business Administration - Emba realizzato da Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Formazione e Intesa Sanpaolo Innovation Center e tenuto da un team qualificato di docenti universitari ed esperti provenienti da tutta Italia', a cui hanno aderito 35 imprese. 'Questa Academy nasce dalla collaborazione tra il gruppo Intesa Sanpaolo, istituzioni e imprese, per rispondere al bisogno di adeguare modelli organizzativi e competenze manageriali a un contesto in cui innovarsi significa riacquisire, consolidare o incrementare un vantaggio competitivo - ha spiegato Teresio Testa, direttore regionale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta di Intesa Sanpaolo -. Abbiamo coinvolto il network delle nostre imprese clienti e lavorato al fianco degli atenei, portando la nostra esperienza nella formazione attraverso Intesa Sanpaolo Formazione. L'obiettivo - ha concluso - e' offrire una nuova formula di supporto, grazie alle competenze del gruppo nel campo della formazione, della gestione e, con l'Innovation Center, dell'innovazione e dell'economia circolare, nuove frontiere della competitivita''.

