Intesa: Gros-Pietro, su credito in linea con Giorgetti, dividendi vanno pagati

Gli azionisti vanno trattenuti offrendo rendimenti mercato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 lug - Intesa San Paolo e' "in linea con le indicazioni del ministro Giorgetti" sul credito afferma il presidente di Intesa San Paolo Gian Maria Gros-Pietro interpellato, al termine dell'assemblea dell'Abi, sul richiamo del ministro dell'Economia ai banchieri italiani a non guardare troppo ai dividendi e piu' all'erogazione del credito alle imprese. "Noi la nostra funzione di fare credito e portare investimenti non solo come credito ma anche equity, con le nostre attivita' di asset management" lo facciamo. "Quest'anno i crediti che abbiamo erogato in Italia sono in forte crescita rispetto allo scorso anno: abbiamo assunto un impegno di 200 miliardi e quindi stiamo facendo quello che il ministro ci chede da prima banca italiana e paghiamo anche i dividendi". E' una necessita' osserva, gli azionisti apportano il capitale a presidio del credito. Gros-Pietro aggiunge che agli azionisti "per trattenerli bisogna offrire loro un rendimento di mercato non ci si puo' inventare un rendimento, deve essere di mercato".

Bce vigila "per un capitale di prima qualita' adeguato ai crediti che facciamo e per fare questo dobbiamo fare contenti gli azionisti".

Ggz

