Intesa: accordo con sindacati, totale premio variabile a 155 mln su 2023

Versamento Banca del Tempo per personale zone alluvionate (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 mag - Intesa Sanpaolo ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo sul premio variabile di risultato per l'anno 2023, 'al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle persone agli obiettivi del gruppo'. Cosi' in una nota dell'istituto. 'In una logica redistributiva' e 'a seguito degli ottimi risultati della banca', il gruppo aumentera' l'ammontare complessivo destinato al premio variabile di risultato 2023 a 155 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro vengono dall'incorporazione sperimentale nel sistema premiante del Sistema eccellenza tutela, che finora non era stato oggetto di contrattazione. L'importo del premio base riconosciuto va da un minimo di 1.020 euro a un massimo di 2.750 euro, a cui si andranno ad aggiungere le quote del premio d'eccellenza. 'Il premio variabile di risultato e' un riconoscimento della professionalita' e dell'impegno profuso da ogni persona di Intesa Sanpaolo al raggiungimento dei risultati da parte della banca' e nel 2022 l'ammontare e' stato di 116 milioni.

E' stato, inoltre, raggiunto un accordo per consentire il ricorso alla Banca del Tempo al personale dipendente nelle zone alluvionate di Emilia Romagna, Marche e Toscana e per attivita' di volontariato organizzato: sara' reso disponibile un bacino aggiuntivo di 2.000 ore e sara' attivata una campagna straordinaria di donazione di tempo da parte delle colleghe e dei colleghi, che Intesa Sanpaolo incrementera' in misura pari alle donazioni specificamente indirizzate a questa iniziativa. Si aggiunge infine un accordo sui compiti della Commissione Politiche commerciali e clima aziendale 'con l'obiettivo sviluppare il costante monitoraggio delle segnalazioni pervenute sia dai dipendenti sia dalle organizzazioni sindacali, nell'ottica di una attivita' condivisa e volta ad un costante miglioramento del clima aziendale'.

