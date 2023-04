Interpump: ok soci a bilancio 2022 e dividendo 0,30 euro, Marasi a.d.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 apr - L'assemblea dei soci di Interpump ha approvato il bilancio 2022 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,30 euro per azione (0,28 euro nell'esercizio precedente) al lordo delle ritenute di legge. Lo stacco cedola e' in calendario per il 22 maggio prossimo. Via libera anche alla politica di remunerazione e al rinnovo della delega al cda per l'acquisto o l'alienazione di azioni proprie. Infine, l'assemblea ha votato per il rinnovo del cda, con la conferma di Fulvio Montipo' come presidente con deleghe. Fabio Marasi e' stato nominato amministratore delegato in occasione del cda che si e' svolto dopo l'assemblea e Giovanni Tamburi vicepresidente.

