Intermonte: geopolitica in distensione, ma shock energetico continua a guidare i mercati - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 apr - Europa: inflazione trainata dall'energia, Bce prudente In Europa, le letture preliminari dei dati sull'inflazione di marzo hanno mostrato una prima accelerazione sui dati generali (+2,5% a livello di Eurozona, vs +1,9% a febbraio), come da attese guidati pressoche' interamente dalle componenti energetiche. Piu' positive invece le letture dei dati core, con quello per l'Eurozona che si e' attestato al +2,3% (vs +2,4% atteso), in lieve calo su febbraio, grazie alla debolezza della componente relativa ai servizi. Il messaggio della Bce e' stato di prudenza, invitando i mercati a non reagire eccessivamente prezzando un rialzo gia' ad aprile, eventualita' sul tavolo ma relegata a scenari piu' estremi e scomposti. L'intenzione sembra quindi quella di voler guidare i mercati piu' a parole che con atti concreti, visto anche il profilo di crescita debole (con alcune recenti revisioni al ribasso) per l'area, su cui una politica monetaria piu' restrittiva graverebbe ulteriormente.

Italia: inflazione contenuta e segnali di debolezza nei servizi In Italia, il dato armonizzato sull'inflazione di marzo si e' attestato a +1,5% (leggermente inferiore alle attese), beneficiando da un lato delle misure introdotte dal governo per il contenimento dei prezzi del carburante dal 19 marzo , dall'altro dalla fine delle olimpiadi che ha contribuito ad un'inflazione sui servizi in marcato rallentamento (dal +3,9% di febbraio al +2,9% di marzo). In calo anche l'indice Pmi italiano relativo ai servizi di marzo (48,8 vs 50,9 atteso), che ha mostrato una pressione sui costi principalmente legata a carburante ed energia, sebbene con alcune differenze tra i vari comparti.

Outlook: inflazione e geopolitica al centro dell'attenzione.

Guardando alla settimana corrente, oltre al chiaro focus sull'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, il dato sull'inflazione Usa di venerdi' rimane l'evento macroeconomico piu' osservato per meglio comprendere gli impatti di trasmissione dello shock energetico all'economia statunitense. Prima di questa, in pubblicazione dei verbali Fed relativi alla riunione di marzo da cui potrebbero emergere spunti sulle priorita' e sul dibattito interno dell'istituto. Da monitorare anche le aste a 10 e 30 anni dei Treasury, recentemente sotto pressione per i timori inflazionistici.

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(RADIOCOR) 08-04-26 14:29:17 (0410) 5 NNNN