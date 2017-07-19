Intermonte: ennesima escalation all'orizzonte, mercati sotto pressione - PAROLA AL MERCATO

a cura del Team Advisory & Gestione di Intermonte (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 mar - - L'intensificarsi del conflitto tra USA-Israele e Iran ha alimentato un marcato deterioramento del sentiment sui mercati, con attacchi a infrastrutture energetiche strategiche e crescenti rischi per i flussi globali. Le tensioni sullo Stretto di Hormuz hanno innescato un forte rialzo delle materie prime energetiche, penalizzando i listini azionari e aumentando la volatilita' complessiva.

- In un contesto di crescente incertezza geopolitica, Fed e BCE mantengono un orientamento prudente ma sempre piu' restrittivo. Le proiezioni indicano aspettative di tassi piu' alti piu' a lungo, mentre i mercati iniziano a prezzare possibili rialzi nei prossimi mesi, riflettendo i rischi legati agli shock energetici e alle pressioni sui prezzi.

La settimana si e' aperta con un marcato peggioramento del sentiment sui mercati finanziari, in un contesto caratterizzato dall'intensificarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e da un orientamento piu' restrittivo delle principali banche centrali. La scorsa settimana e' stata contrassegnata da attacchi reciproci tra USA-Israele e Iran, con danni significativi a infrastrutture energetiche strategiche. In particolare, Tel Aviv ha colpito il giacimento di gas South Pars, il piu' grande al mondo che si trova in Iran, mentre Teheran ha risposto attaccando il complesso di Ras Laffan in Qatar, hub chiave per l'esportazione globale di GNL. Le comunicazioni da Washington sono apparse inizialmente distensive, con dichiarazioni volte a evitare ulteriori escalation. Tuttavia, nel fine settimana, la posizione statunitense si e' irrigidita, con un ultimatum di 48 ore per la riapertura dello Stretto di Hormuz e la minaccia di nuovi attacchi agli impianti energetici. La risposta iraniana, che prevede una possibile chiusura totale dello stretto, ha ulteriormente aumentato le tensioni.

Il rischio di interruzioni nei flussi energetici ha determinato un forte rialzo dei prezzi: il gas TTF ha superato i 70 euro/MWh, il Brent ha raggiunto i 115 dollari al barile e il WTI ha superato i 100 dollari.

Contestualmente, si e' assistito a un marcato calo dei listini azionari globali e a una flessione dei metalli preziosi, con l'oro sceso sotto i 4.200 dollari l'oncia.

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(RADIOCOR) 24-03-26 13:27:03 (0391) 5 NNNN