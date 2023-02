Intelligenza artificiale: il mercato varra' 700mln nel 2024

All'evento di Piccola Industria confindustria e Anitec (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 feb - Prima tappa a Verona, con Confindustria Veneto e Confindustria Verona per il ciclo di incontri 'l'Intelligenza Artificiale a servizio delle PMI: use cases e ambiti di sviluppo', organizzato da Piccola Industria Confindustria e Anitec-Assinform, in collaborazione con la rete dei Digital Innovation Hub. Si tratta di un roadshow che in due anni tocchera' tutte le regioni italiane con l'obiettivo di sensibilizzare e informare le piccole imprese associate a Confindustria sulle opportunita' offerte dall'intelligenza artificiale.

Nonostante le sue potenzialita', l'Ia rimane ancora scarsamente utilizzata dalle imprese italiane, in particolare quelle di minori dimensioni: secondo dati Istat del 2021, solo il 6,2% delle imprese ha dichiarato di utilizzare sistemi di Intelligenza artificiale, contro una media dell'8% nell'Unione europea; in particolare, la percentuale di piccole imprese si attesta al 5,3%, contro il 24,3% delle grandi imprese. Positivo pero' l'aumento che, secondo dati OCSE, continuano a registrare gli investimenti in capitale di rischio, la ricerca e il numero di talenti riferiti all'intelligenza artificiale, pur se, anche in questo caso, molto inferiori a paesi limitrofi come Germania o Francia.

Secondo Anitec-Assinform, l'associazione che in Confindustria raggruppa le aziende Ict, in Italia il mercato dell'Intelligenza artificiale ha raggiunto nel 2022 un volume di circa 422 milioni di euro (+21,9%) e, tra il 2022 e il 2025, e' previsto che l'Ai raggiunga i 700 milioni nel 2025 con un tasso di crescita medio annuo del 22 per cento.

Com-Sim

(RADIOCOR) 09-02-23 18:04:21 (0567) 5 NNNN